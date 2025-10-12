Este domingo, en el Estadio Santa Laura, Unión Española consiguió sumar una victoria clave en su lucha por la permanencia, al imponerse por 4-2 a Huachipato en el marco de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

El equipo de Miguel Ramírez tuvo un primer tiempo avasallador, donde abrió el marcador rápidamente por medio de Franco Ratotti (17′). El joven delantero argentino aprovechó un pivoteo de Ignacio Jeraldino en el área de la visita y definió sin marca para poner el 1-0.

La segunda cifra llegaría sobre el final de la primera mitad gracias a Pablo Aránguiz (39′). El volante se matriculó con un golazo de larga distancia y, apenas dos minutos más tarde, el propio Jeraldino (45+1′) se encargó de marcar el tercero para irse al descanso con una cómoda ventaja de 3-0.

En el complemento, el cuadro de Talcahuano recortó distancias con un penal convertido por Lionel Altamirano (60′). Sin embargo, los “Hispanos” no dieron lugar a la reacción de los “Acereros” y ampliaron la diferencia nuevamente mediante otro tanto de Ignacio Jeraldino (63′).

El descuento final llegó por parte de Cris Martínez (71′), también desde los doce pasos, sellando el definitivo 4-2 en Independencia.

Con este triunfo, Unión Española abandonó los puestos de descenso y escaló al decimocuarto lugar de la tabla con 20 puntos, dejando en la zona roja a Deportes Limache (18) e Iquique (14), aunque ambos equipos tienen un partido menos.

Por su parte, Huachipato se mantuvo en la novena posición con 31 unidades, perdiendo la oportunidad de acercarse a Colo Colo (34) y a los puestos de clasificación a torneos internacionales, donde Cobresal (38) ocupa actualmente el último cupo para la Copa Sudamericana.

