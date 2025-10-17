Este viernes, el Campeonato Nacional volvió del receso por el Mundial Sub 20, y si el primer partido entre Audax Italiano y Unión La Calera ya había sido espectacular, Deportes Iquique y O’Higgins no quisieron quedarse atrás.

En el Estadio Tierra de Campeones, el “Capo de Provincia” triunfó agónicamente a los “Dragones Celestes” por 3-2 y se metieron de lleno en la lucha por el “Chile 2” de Copa Libertadores, mientras que los nortinos comienzan a sentenciar su descenso.

Los locales fueron los encargados de abrir la cuenta con un penal convertido por Steffan Pino (13′), en una decisión arbitral que causó molestia en los rancagüinos.

El empate de O’Higgins no tardó en llegar y fue obra del seleccionado Sub 20 Felipe Faúndez (20′), quien remató de primera un balón suelto tras un tiro de esquina, clavando la pelota en un ángulo.

La visita consiguió la remontada al inicio del segundo tiempo, luego de un centro de Bryan Rabello que, tras una mala salida de Leandro Requena, Arnaldo Castillo (50′) solo tuvo que empujar.

Sin embargo, los colistas del torneo igualaron rápidamente el encuentro, esta vez gracias a una galopada de Álvaro Ramos (55′), quien ingresó al área con balón dominado y definió con gran clase ante el achique de Omar Carabalí.

Cuando parecía que el resultado no volvería a moverse y que se repartían puntos, Bryan Rabello (90+1′) sacó un bombazo en un tiro libre de cerca de 30 metros, donde el arquero de los locales volvió a dejar muchas dudas.

Con el agónico triunfo, O’Higgins alcanzó la segunda posición de la Liga de Primera con 44 puntos, mientras que Deportes Iquique se quedó con 14 unidades y sigue colista del torneo.