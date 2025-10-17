;

VIDEOS. O’Higgins deja a Deportes Iquique al borde del descenso y se mete de lleno en la lucha por Copa Libertadores

Los rancagüinos festejaron con un gol en la última jugada del partido.

Javier Catalán

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES / UNO NOTICIAS

FOTO: CRISTIAN VIVERO BOORNES / UNO NOTICIAS / Cristian Vivero Boornes

Este viernes, el Campeonato Nacional volvió del receso por el Mundial Sub 20, y si el primer partido entre Audax Italiano y Unión La Calera ya había sido espectacular, Deportes Iquique y O’Higgins no quisieron quedarse atrás.

En el Estadio Tierra de Campeones, el “Capo de Provincia” triunfó agónicamente a los “Dragones Celestes” por 3-2 y se metieron de lleno en la lucha por el “Chile 2” de Copa Libertadores, mientras que los nortinos comienzan a sentenciar su descenso.

Los locales fueron los encargados de abrir la cuenta con un penal convertido por Steffan Pino (13′), en una decisión arbitral que causó molestia en los rancagüinos.

Revisa también:

ADN

El empate de O’Higgins no tardó en llegar y fue obra del seleccionado Sub 20 Felipe Faúndez (20′), quien remató de primera un balón suelto tras un tiro de esquina, clavando la pelota en un ángulo.

La visita consiguió la remontada al inicio del segundo tiempo, luego de un centro de Bryan Rabello que, tras una mala salida de Leandro Requena, Arnaldo Castillo (50′) solo tuvo que empujar.

Sin embargo, los colistas del torneo igualaron rápidamente el encuentro, esta vez gracias a una galopada de Álvaro Ramos (55′), quien ingresó al área con balón dominado y definió con gran clase ante el achique de Omar Carabalí.

Cuando parecía que el resultado no volvería a moverse y que se repartían puntos, Bryan Rabello (90+1′) sacó un bombazo en un tiro libre de cerca de 30 metros, donde el arquero de los locales volvió a dejar muchas dudas.

Con el agónico triunfo, O’Higgins alcanzó la segunda posición de la Liga de Primera con 44 puntos, mientras que Deportes Iquique se quedó con 14 unidades y sigue colista del torneo.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad