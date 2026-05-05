;

Carlos Montes descarta sobreprecios en compra de terrenos del Minvu: “La Contraloría nunca habló de eso”

El exministro de Vivienda defendió la gestión de suelo del Minvu y aseguró que el informe de Contraloría apuntó a mejoras de procedimiento.

Juan Castillo

Tamara Aranda

Carlos Montes descarta sobreprecios en compra de terrenos del Minvu: “La Contraloría nunca habló de eso”

El exministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, defendió ante la Comisión de Vivienda del Senado la política de gestión de suelo impulsada entre 2022 y 2026, luego de los cuestionamientos surgidos a partir del Informe N°421 de la Contraloría General de la República.

El exsecretario de Estado rechazó que el documento haya establecido compras de terrenos con sobreprecio y sostuvo que las observaciones apuntaron principalmente a procedimientos administrativos.

No es verdad que el informe de la Contraloría hable de sobreprecio. Esa palabra simplemente no existe en sus 149 páginas”, afirmó.

Revisa también:

ADN

Montes defiende la compra de terrenos bien ubicados

Durante su exposición, Montes aseguró que el informe no remitió antecedentes al Ministerio Público ni al Consejo de Defensa del Estado, lo que —a su juicio— descarta eventuales ilícitos, fraude o perjuicio fiscal. “La Contraloría nunca habló de sobreprecio ni estableció perjuicio fiscal”, recalcó.

El exministro explicó que las adquisiciones se realizaron con tasaciones SERVIU vigentes y, cuando correspondía, con evaluaciones adicionales. Además, defendió que el Estado haya priorizado terrenos con mejor ubicación urbana, cercanos a transporte, servicios y equipamiento.

Comprar suelo céntrico cuesta más por metro cuadrado, pero genera una rentabilidad social muchísimo mayor y termina siendo más barato para el Estado y para las familias en el largo plazo”, sostuvo.

Según Montes, la política buscaba evitar que las familias más vulnerables siguieran siendo desplazadas hacia zonas periféricas, donde luego el Estado debe invertir más en conectividad, transporte e integración urbana. Como ejemplo, mencionó experiencias como Bajos de Mena.

El exministro también subrayó que esta estrategia no nació de manera improvisada, sino como una política de continuidad estatal. En esa línea, recordó que comenzó a estructurarse durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera y se profundizó bajo la administración de Gabriel Boric, especialmente tras la Ley 21.450.

El Estado no puede seguir comprando terrenos solo cuando ya tiene el proyecto listo, porque llega tarde y termina pagando más caro o construyendo donde nadie quiere vivir”, agregó.

Finalmente, Montes sostuvo que el objetivo era formar un banco de suelo para enfrentar el déficit habitacional de largo plazo. “Lo relevante es que hoy el Estado queda con un banco de suelo de miles de hectáreas, herramientas institucionales nuevas y mejores estándares”, cerró.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad