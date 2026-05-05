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“Saquen segunda fecha”: fans de WWE reaccionan tras agotarse entradas para el show en Chile

La preventa del esperado regreso de WWE a Chile provocó alta demanda y reclamos de fanáticos que piden una nueva función.

Juan Castillo

DG Medios

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El regreso de WWE a Chile desató una verdadera fiebre entre los fanáticos de la lucha libre.

A solo minutos de la preventa de entradas para el show programado en el Movistar Arena, los tickets disponibles bajo distintas modalidades comenzaron a aparecer como agotados en el sistema, generando reclamos y pedidos por una segunda fecha.

En redes sociales, varios seguidores reaccionaron con molestia tras no conseguir boletos para el evento. Entre los mensajes más repetidos apareció el llamado “saquen segunda fecha”, una frase que refleja la alta expectativa por el retorno de la empresa estadounidense al país después de varios años de ausencia.

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WWE en Chile con alta demanda de entradas

El show en Santiago está fijado para el sábado 12 de septiembre de 2026 y forma parte del WWE South America Live Tour, que también contempla presentaciones en Quito, Bogotá y Buenos Aires. La fecha chilena cerrará el recorrido sudamericano en el Movistar Arena.

La preventa exclusiva para clientes Tenpo comenzó este martes 5 de mayo a las 10:00 horas, con un 20% de descuento y un stock informado de 3.482 tickets, los que se acabaron inmediatamente.

La ticketera oficial mantuvo la venta general anunciada para el 7 de mayo a las 10:00 horas.

El interés también está marcado por la presencia de figuras de Monday Night Raw y por el vínculo local con la chilena Stephanie Vaquer, una de las luchadoras más destacadas del circuito actual.

¿Crees que WWE debería realizar una segunda fecha en Chile tras la alta demanda de entradas?

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