Deportes Limache estrecha la batalla por no descender a Primera B y le “da una mano” a Colo Colo tras vencer a Cobresal / Instagram @cdlimache

En el cierre de la jornada sabatina por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025, Deportes Limache se hizo fuerte en Quillota para vencer a Deportes Cobresal.

Sacando provecho de su mayor manejo del césped sintético con la rapidez de su juego, el “Tomate Mecánico” comenzó a inclinar la cancha a su favor con chances de Daniel Castro y Agustin Arce.

Pese a la reacción que intentó César Munder en favor de Cobresal, Deportes Limache sacó ventaja gracias a la arremetida de Facundo Pons a los 30 minutos ante una pelota suelta en el área visitante.

🍅🦾⚽ El Tomate Mecánico quiere sumar en casa



Deportes Limache está venciendo momentáneamente a Cobresal en este #MatchdaySábado gracias a la anotación de Facundo Pons, que definió prácticamente en la boca del arco para romper la paridad en Quillota.



¡Disfruta la… pic.twitter.com/mUtDNykd3l — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 18, 2025

A los 40 minutos, los albinaranjas se ilusionaron con remontar el marcador luego que Alejandro Santander contuvo el penal que dispuso “Popin” Castro.

Sin embargo, el juez Nicolás Millas ordenó reiterar el penal por invasión de César Munder al ir al rebote y, en la repetición, el mismo delantero de Deportes Limache no dejó pasar la opción y fusiló a su oponente para el 2-0.

🍅🦾⚽ ¡AHORA SÍ, POPÍN!



Castro le rompió el arco al meta Santander, que había atajado en primera instancia, pero una invasión en el área obligó al delantero limachino a repetir en lanzamiento y sin dudarlo la mandó con potencia al fondo de la red.



¡Disfruta la #LigaDePrimera… pic.twitter.com/mnT1qBzZOB — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) October 18, 2025

Cobresal terminó de complicarse en el inicio del complemento, pues César Munder recibió su segunda amarilla y dejó al equipo de Gustavo Huerta con 10 jugadores.

Con la ventaja numérica, Deportes Limache tuvo opciones para ampliar el marcador, pero terminó igualmente abrochando un 2-0 que fue festejado en otros clubes.

Todo pues, con este resultado, los cerveceros llegaron a 21 puntos, igualando a Deportes La Serena y ubicándose un punto sobre la zona de descenso directo, la que marca Unión Española.

Además, le “dieron una mano” a Colo Colo, pues estancaron a Cobresal en 38 puntos, abriéndole la opción al “Cacique” de estrechar los cuatro puntos de distancia que los separan de los nortinos, que manteniéndose en el séptimo lugar marcan la última posición de clasificación a torneos internacionales en 2026.