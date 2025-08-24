PROGRAMACIÓN. Con un Superclásico a la vista: la agenda de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025
La nueva jornada de acción comenzará el jueves 28 y finalizará el domingo 31 de agosto.
Tras el cierre de la fecha 21 del Campeonato Nacional 2025, los focos están en la agenda próxima para la Primera División.
Al respecto, la jornada 22 arrancará el jueves 28 de agosto, cuando Everton y Deportes La Serena se midan en un encuentro clave de la pelea por evitar el descenso.
El viernes 29 también habrá solo un encuentro, donde Unión La Calera recibirá a Palestino.
Ya en el fin de semana, el sábado 30 habrá cuatro compromisos, donde destaca la visita del líder, Coquimbo Unido, a Huachipato, y el segundo encuentro de la UC en el Claro Arena, enfrentando a Cobresal.
En tanto, el domingo 31 de agosto todos los focos estarán en una nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile, en el Monumental.
Fecha 22 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV
Los partidos de la nueva jornada los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.
Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.
Jueves 28 de agosto
19:00 horas | Everton vs. Deportes La Serena | Sausalito
Viernes 29 de agosto
19:00 horas | Unión La Calera vs. Palestino | Nicolás Chahuán
Sábado 30 de agosto
12:30 horas | Huachipato vs. Coquimbo Unido | Estadio Huachipato
15:00 horas | O’Higgins vs. Audax Italiano | Codelco El Teniente
17:30 horas | Universidad Católica vs. Cobresal | Claro Arena
20:00 horas | Deportes Iquique vs. Deportes Limache | Tierra de Campeones
Domingo 31 de agosto
15:00 horas | Colo Colo vs. Universidad de Chile | Monumental
18:30 horas | Ñublense vs. Unión Española | Nelson Oyarzún