;

VIDEOS. Deportes Iquique reacciona a tiempo y logra un triunfazo ante Limache por el Campeonato Nacional

El elenco de Fernando Díaz logró dar vuelta el marcador en los minutos finales y sumó tres puntos vitales en su lucha por evitar el descenso a la Primera B.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

En el cierre de la jornada sabatina, Deportes Iquique evitó un nuevo traspié como local y consiguió un agónico triunfo por 2-1 ante Deportes Limache en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

En un duelo de necesitados en el fondo de la tabla, el equipo de Víctor Rivero golpeó primero y consiguió abrir el marcador rápidamente por medio de un golazo de César Pinares (9′), quien cumplió con la inexorable “Ley del Ex”.

Revisa también:

ADN

Tras un error en la salida de la defensa del cuadro nortino, el volante ofensivo capturó el balón en la entrada del área rival y sacó un zurdazo que dejó sin opciones al portero Daniel Castillo, poniendo arribo en la cuenta a los “Tomateros”.

A pesar de que la visita sostuvo la ventaja por largos minutos, los “Dragones Celestes” encontraron la igualdad gracias a Steffan Pino (78′), quien ganó por aire y con un certero cabezazo puso el 1-1 para desatar los festejos en el norte.

Sin embargo, los abrazos no terminaron ahí. Cuando todo parecía que terminaba en empate, Misael Dávila (90+4′) capturó un balón suelto en el área y con un remate rasante envió el balón al fondo de las redes para darle a los locales tres puntos de oro en su lucha por evitar el descenso.

Con este resultado, Deportes Iquique llegó a los 14 puntos e igualó a Unión Española en los últimos lugares de la tabla, quedando a solo cuatro unidades del último puesto de salvación que justamente ocupa Limache (18).

Luego del receso por la fecha FIFA, el elenco de Rivero recibirá a Universidad Católica el domingo 14 de septiembre en La Calera, mientras que los dirigidos por Fernando Díaz deberán visitar a Colo Colo el viernes 26 del mismo mes en el Estadio Monumental.

Revisa los goles del triunfo de Deportes Iquique ante Limache

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad