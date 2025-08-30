En el cierre de la jornada sabatina, Deportes Iquique evitó un nuevo traspié como local y consiguió un agónico triunfo por 2-1 ante Deportes Limache en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

En un duelo de necesitados en el fondo de la tabla, el equipo de Víctor Rivero golpeó primero y consiguió abrir el marcador rápidamente por medio de un golazo de César Pinares (9′), quien cumplió con la inexorable “Ley del Ex”.

Tras un error en la salida de la defensa del cuadro nortino, el volante ofensivo capturó el balón en la entrada del área rival y sacó un zurdazo que dejó sin opciones al portero Daniel Castillo, poniendo arribo en la cuenta a los “Tomateros”.

A pesar de que la visita sostuvo la ventaja por largos minutos, los “Dragones Celestes” encontraron la igualdad gracias a Steffan Pino (78′), quien ganó por aire y con un certero cabezazo puso el 1-1 para desatar los festejos en el norte.

Sin embargo, los abrazos no terminaron ahí. Cuando todo parecía que terminaba en empate, Misael Dávila (90+4′) capturó un balón suelto en el área y con un remate rasante envió el balón al fondo de las redes para darle a los locales tres puntos de oro en su lucha por evitar el descenso.

Con este resultado, Deportes Iquique llegó a los 14 puntos e igualó a Unión Española en los últimos lugares de la tabla, quedando a solo cuatro unidades del último puesto de salvación que justamente ocupa Limache (18).

Luego del receso por la fecha FIFA, el elenco de Rivero recibirá a Universidad Católica el domingo 14 de septiembre en La Calera, mientras que los dirigidos por Fernando Díaz deberán visitar a Colo Colo el viernes 26 del mismo mes en el Estadio Monumental.

