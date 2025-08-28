La jornada de este jueves, Everton abrió la fecha 22 del Campeonato Nacional con un importante triunfo 3-1 sobre Deportes La Serena, resultado que le permite alejarse de las zonas cercanas al descenso.

En el Sausalito de Viña del Mar, los locales comenzaron de gran forma el cotejo, dominando las acciones y abriendo la cuenta con gol de Sergio Hernández (13′), quien combinó dentro del área con Sebastián Sosa para batir a Fabián Cerda.

El segundo de los “Ruleteros” no tardó en llegar, con el delantero mexicano nuevamente como protagonista, ya que tras una gran jugada individual por la banda izquierda, envió un centro al segundo palo para que Emiliano Ramos (27′) solo tuviera que empujar el balón.

En la segunda mitad, la tónica fue la misma. Pese a una leve mejora del equipo dirigido por Francisco Bozán, los viñamarinos continuaron con la supremacía y consiguieron ampliar su ventaja con gol de Sebastián Sosa (71′).

El descuento de los “Papayeros” llegó en el final, cuando tras un saque de esquina de Gonzalo Jara, apareció en el segundo palo con mucha libertad Matías Pinto (81′).

Con este triunfo, Everton se escapa de la zona baja en la Primera División y se instala en la duodécima posición con 22 puntos, mientras que Deportes La Serena se mantiene un puesto por debajo de los “Ruleteros”, con 19 unidades.