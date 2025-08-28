;

VIDEOS. Everton vence a un complicado Deportes La Serena y se distancia de la zona de descenso en el Campeonato Nacional

Los viñamarinos contaron con una actuación estelar del delantero Sergio Hernández.

Javier Catalán

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

La jornada de este jueves, Everton abrió la fecha 22 del Campeonato Nacional con un importante triunfo 3-1 sobre Deportes La Serena, resultado que le permite alejarse de las zonas cercanas al descenso.

En el Sausalito de Viña del Mar, los locales comenzaron de gran forma el cotejo, dominando las acciones y abriendo la cuenta con gol de Sergio Hernández (13′), quien combinó dentro del área con Sebastián Sosa para batir a Fabián Cerda.

El segundo de los “Ruleteros” no tardó en llegar, con el delantero mexicano nuevamente como protagonista, ya que tras una gran jugada individual por la banda izquierda, envió un centro al segundo palo para que Emiliano Ramos (27′) solo tuviera que empujar el balón.

Revisa también:

ADN

En la segunda mitad, la tónica fue la misma. Pese a una leve mejora del equipo dirigido por Francisco Bozán, los viñamarinos continuaron con la supremacía y consiguieron ampliar su ventaja con gol de Sebastián Sosa (71′).

El descuento de los “Papayeros” llegó en el final, cuando tras un saque de esquina de Gonzalo Jara, apareció en el segundo palo con mucha libertad Matías Pinto (81′).

Con este triunfo, Everton se escapa de la zona baja en la Primera División y se instala en la duodécima posición con 22 puntos, mientras que Deportes La Serena se mantiene un puesto por debajo de los “Ruleteros”, con 19 unidades.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad