Durante la jornada de este viernes, Unión La Calera y Palestino abrieron la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025 con un entretenido empate.

En el Estadio Nicolás Chahuán Nazar, fueron los árabes quienes se encargaron de abrir la cuenta, luego de que Joe Abrigo realizara una gran jugada individual para posteriormente habilitar a Ian Garguez (21′), quien venció al portero Jorge Peña.

El empate de los “cementeros” llegó en la segunda parte con un certero cabezazo de Sebastián “Sacha” Sáez (58′), tras un desvío de Felipe Campos dentro del área que dejó solo al experimentado delantero.

Cuando parecía que no iban a poder sacarse ventaja, una mano de Nahuel Brunett se transformó en penal para los “baisanos”, que con posterior cobro de Junior Arias (88′), lograron finiquitar el 2-1.

Con esta victoria, Palestino alcanzó la segunda posición de la Liga de Primera con 39 puntos, mientras que Unión La Calera se mantuvo en la decimoprimera ubicación con 23 unidades.