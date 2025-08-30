O’Higgins festejó este sábado una importante victoria por 3-2 ante Audax Italiano en el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que marcó el regreso del cuadro rancagüino al Estadio El Teniente.

El equipo de Francisco Meneghini, que venía ejerciendo su localía en San Fernando, se encargó de estrenar el nuevo césped híbrido del recinto que albergará el Mundial Sub 20 de Chile y se asentó de gran manera frente a los “Itálicos”.

Tanto así que la apertura de la cuenta llegó rápidamente por medio de un penal convertido por Maximiliano Romero (19′), mientras que Martín Sarrafiore (32′) se encargó de convertir la segunda cifra para que los locales se fueran con una cómoda ventaja al descanso.

En el complemento, el trámite fue más parejo. Leonardo Valencia (68′) logró descontar para visita mediante otro lanzamiento penal, aunque el “Capo de Provincia” logró reaccionar y marcó el tercero gracias a un certero cabezazo de Arnaldo Castillo (79′).

Sobre el final, el cuadro de La Florida puso la cuota de suspenso y descontó nuevamente a través de Franco Troyansky (84′). Sin embargo, los de Rancagua estuvieron sólidos para sostener la diferencia en el marcador y lograron dejar tres puntos de oro en la Sexta Región.

Con este resultado, O’Higgins escaló al cuarto lugar de la tabla con 38 puntos, siendo superados por Universidad de Chile solo por diferencia de goles. Por su parte, Audax Italiano bajó a la quinta posición con 37 unidades.

Revisa los goles del triunfo de O’Higgins ante Audax Italiano

🇧🇼⚽🔥 ¡Repitió lado y marcó!



O'Higgins abrió el marcador en este #MatchdaySábado, gracias a la conquista de Maxi Romero desde los doce pasos. Primer gol en el renovado Estadio Codelco El Teniente en Rancagua.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025

😱⚽🇧🇼 ¡Estiran las cifras en El Teniente!



O'Higgins aprovechó muy bien la mala salida de Audax Italiano y los locales están doblegando a los Tanos en este #MatchdaySábado. Martín Sarrafiore marcó para los Celestes.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025

💯⚽🇮🇹 ¡Definió a lo crack!



Leo Valencia no se puso nervioso desde el punto penal, y anotó un golazo para darle un tanque de oxígeno a Audax Italiano en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025