VIDEOS. O’Higgins celebra su regreso a El Teniente con una victoria clave sobre Audax Italiano
El equipo de Francisco Meneghini hizo valer su localía y sumó tres puntos de oro frente a los “Itálicos” en Rancagua.
O’Higgins festejó este sábado una importante victoria por 3-2 ante Audax Italiano en el marco de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2025, en un partido que marcó el regreso del cuadro rancagüino al Estadio El Teniente.
El equipo de Francisco Meneghini, que venía ejerciendo su localía en San Fernando, se encargó de estrenar el nuevo césped híbrido del recinto que albergará el Mundial Sub 20 de Chile y se asentó de gran manera frente a los “Itálicos”.
Tanto así que la apertura de la cuenta llegó rápidamente por medio de un penal convertido por Maximiliano Romero (19′), mientras que Martín Sarrafiore (32′) se encargó de convertir la segunda cifra para que los locales se fueran con una cómoda ventaja al descanso.
En el complemento, el trámite fue más parejo. Leonardo Valencia (68′) logró descontar para visita mediante otro lanzamiento penal, aunque el “Capo de Provincia” logró reaccionar y marcó el tercero gracias a un certero cabezazo de Arnaldo Castillo (79′).
Sobre el final, el cuadro de La Florida puso la cuota de suspenso y descontó nuevamente a través de Franco Troyansky (84′). Sin embargo, los de Rancagua estuvieron sólidos para sostener la diferencia en el marcador y lograron dejar tres puntos de oro en la Sexta Región.
Con este resultado, O’Higgins escaló al cuarto lugar de la tabla con 38 puntos, siendo superados por Universidad de Chile solo por diferencia de goles. Por su parte, Audax Italiano bajó a la quinta posición con 37 unidades.