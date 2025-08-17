El Claro Arena le abre las puertas al fútbol chileno | Cruzados

El fútbol chileno en su Primera División comienza a entrar a su fase definitiva. Finalizados dos tercios del Campeonato Nacional, la Liga de Primera ya tienen a la vista su nueva jornada, la 21.

Ella arrancará este viernes 22 de agosto en La Cisterna. En horario a confirmar, Palestino recibirá la visita de un complicado Colo Colo que ya no tendrá a Jorge Almirón sentado en la banca.

Para el sábado 23 quedaron reservados tres encuentros, habiendo dos partidos que llaman la atención por sobre los demás: Audax Italiano buscará recortar distancias ante el líder, Coquimbo Unido.

Más tarde, la Liga de Primera se vestirá de gala para la inauguración formal del Claro Arena con el ‘Clásico de Independencia’: Universidad Católica recibe a la Unión Española desde las 20:00 horas.

Finalmente, la fecha 21 terminará el domingo 24 con tres partidos más, donde por supuesto destaca el choque entre la Universidad de Chile y Everton de Viña del Mar en el Estadio Nacional.

Fecha 21 del Campeonato Nacional, en vivo, en directo, online, y TV

Viernes 22 de agosto

15:00 hrs | Palestino vs. Colo Colo | Municipal La Cisterna

| 20:30 hrs | Deportes Limache vs. O’Higgins | Nicolás Chahuán Nazar

Sábado 23 de agosto

15:00 hrs | Cobresal vs. Unión La Calera | El Cobre

| 17:30 hrs | Audax Italiano vs. Coquimbo Unido | Bicentenario La Florida

| 20:00 hrs | Universidad Católica vs. Unión Española | Claro Arena

Domingo 24 de agosto