VIDEO. Los Tenores lamentaron los graves hechos de violencia vividos en el partido de la U de Chile ante Independiente
En el programa de este jueves, nuestros panelistas comentaron las fallas en la organización del duelo jugado en Avellaneda, supieron del estado de salud de los hinchas agredidos, analizaron el actuar dirigencial y mucho más.
En la edición de Los Tenores de este jueves 21 de agosto, nuestros panelistas lamentaron los hechos de violencia ocurridos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.
Pancho Mouat, Cristián Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández y Carlos Costas actualizaron el estado de salud de los hinchas chilenos agredidos, comentaron las palabras de Marcelo Díaz, capitán de los azules y las inoportunas declaraciones del Presidente del club argentino.
Además, opinaron del actuar de Michael Clark tras los hechos ocurridos, el mensaje del presidente Boric y las declaraciones de Pablo Milad, mandamás de la ANFP.
