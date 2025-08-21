En la edición de Los Tenores de este jueves 21 de agosto, nuestros panelistas lamentaron los hechos de violencia ocurridos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente por Copa Sudamericana.

Pancho Mouat, Cristián Arcos, Víctor Cruces, Rodrigo Hernández y Carlos Costas actualizaron el estado de salud de los hinchas chilenos agredidos, comentaron las palabras de Marcelo Díaz, capitán de los azules y las inoportunas declaraciones del Presidente del club argentino.

Además, opinaron del actuar de Michael Clark tras los hechos ocurridos, el mensaje del presidente Boric y las declaraciones de Pablo Milad, mandamás de la ANFP.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 21 de agosto y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.