Alcalde de Independencia critica que la Supercopa se juegue en Santa Laura: “No está capacitado para recibir un partido de esta envergadura”

Agustín Iglesias manifestó su rechazo a que Colo Colo y la U se midan en su comuna, apuntando que la ANFP y el gobierno deben responsabilizarse por eventuales incidentes.

Carlos Madariaga

La ANFP anunció ayer miércoles que la Supercopa Chilena se disputará el domingo 14 de septiembre en Santa Laura, instancia donde Colo Colo y la U de Chile medirán fuerzas.

Todo a falta de una visita inspectiva al recinto de Unión Española, determinación que no cayó nada bien en el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

“Como alcalde de esta comuna, solicito al gobierno que no se autorice este evento en Independencia, del mismo modo en que otras ciudades ya lo rechazaron. Si no se recibe este partido en distintos lugares es porque sus complejidades son altas”, remarcó el edil, responsabilizando a otros entes en caso de que la Supercopa genere incidentes.

“Esta decisión no pasa por nosotros, pero frente a la violencia que se ha visto en los estadios, el gobierno no tiene capacidad de garantizar que este partido se realice en tranquilidad. Lo manifestaremos mediante oficios y en reuniones técnicas: si ocurre algún hecho de violencia en el Santa Laura, los responsables serán la ANFP y el gobierno”, comentó Agustín Iglesias.

El alcalde de Independencia también recalcó que el estadio no está preparado para albergar el choque entre Colo Colo y la U de Chile.

El Santa Laura no está capacitado para recibir un partido de esta envergadura. Se trata de una final con público de ambos clubes, en un estadio que no cuenta con condiciones para separar a las barras, en un contexto especialmente complejo”, cerró Agustín Iglesias.

