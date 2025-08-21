;

Presidente Boric y violencia en Avellaneda: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos”

“El fútbol es una fiesta, y tiene que volver a ser eso. No queremos que esto esté tomado por un grupo pequeño de personas que arruina esa fiesta”, afirmó el Mandatario.

Juan Castillo

Isidora Henríquez

Presidente Boric y violencia en Avellaneda: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos”

Presidente Boric y violencia en Avellaneda: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos”

01:14

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric participó en el aniversario 37° de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT).

En la instancia, el Mandatario se refirió a los graves hechos de violencia registrados en Avellaneda entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente.

“Ayer hasta tarde estuvimos en contacto con nuestro embajador, José Antonio Viera-Gallo, y en la noche instruí al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque, quiero ser muy claro en esto, nada, nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer“.

Revisa también:

ADN

“Queremos erradicar la violencia del fútbol, queremos erradicar la violencia de todas las dimensiones de la sociedad, pero el fútbol es una fiesta, y tiene que volver a ser eso. No queremos que esto esté tomado por un grupo pequeño de personas que arruina esa fiesta que tiene que ser familiar", agregó.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que “independiente de las responsabilidades, que tendrá que establecer la justicia, como Presidente de la República mi deber es velar por la integridad y el respeto de los derechos de todos los chilenos y chilenas, y por eso he enviado a nuestro Ministro del Interior para que se cerciore de aquello, tanto en hospital y comisaría".

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad