Presidente Boric y violencia en Avellaneda: “Nada justifica un linchamiento como el que vimos”

Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric participó en el aniversario 37° de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT).

En la instancia, el Mandatario se refirió a los graves hechos de violencia registrados en Avellaneda entre hinchas de Universidad de Chile e Independiente.

“Ayer hasta tarde estuvimos en contacto con nuestro embajador, José Antonio Viera-Gallo, y en la noche instruí al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, porque, quiero ser muy claro en esto, nada, nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer“.

“Queremos erradicar la violencia del fútbol, queremos erradicar la violencia de todas las dimensiones de la sociedad, pero el fútbol es una fiesta, y tiene que volver a ser eso. No queremos que esto esté tomado por un grupo pequeño de personas que arruina esa fiesta que tiene que ser familiar", agregó.

Finalmente, el jefe de Estado sostuvo que “independiente de las responsabilidades, que tendrá que establecer la justicia, como Presidente de la República mi deber es velar por la integridad y el respeto de los derechos de todos los chilenos y chilenas, y por eso he enviado a nuestro Ministro del Interior para que se cerciore de aquello, tanto en hospital y comisaría".