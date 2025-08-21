Milad defiende a la U tras los hechos de violencia en Avellaneda: “En todas partes del mundo, el club organizador es el que tiene que prever esto”

Pablo Milad se expresó durante este jueves ante los micrófonos de ADN Deportes luego de la serie de problemas que llevaron a la cancelación del partido de la U de Chile ante Independiente.

“Se empaña con actos de personas que no quieren el fútbol, que no ayudan al espectáculo”, aseguró el mandamás de la ANFP, que reconoció que ya se contactó con el líder de Conmebol, Alejandro Domínguez.

“Estaba preocupado por la situación, tiene que velar por el buen espectáculo también. Quedamos en ver qué resuelve la Comisión Disciplinaria autónoma que resuelve los castigos y la solicitud de enviar todas las personas que tienen restricción internacional, les prohibirán el acceso a cualquier estadio en Sudamérica”, enfatizó Pablo Milad, lamentando también la mala imagen dejada por el fútbol chileno, considerando lo ocurrido con la U de Chile y lo de Colo Colo en Copa Libertadores.

“El presidente de Conmebol me lo comentaba. Por eso propuse extender la prohibición que tienen las personas en Chile a Sudamérica, impidiéndoles que puedan entrar”, aseguró, cuestionando el procedimiento de seguridad de Independiente.

“En Argentina los estadios no están con la debida protección para los visitantes. En estos partidos las medidas tienen que extremarse, hubo una falta de seguridad y protocolo para la evacuación de las personas, y la participación de la policía de manera directa (...) En todas partes del mundo, el club organizador es el que tiene que prever este tipo de situaciones y es el responsable", recalcó.

¿Y la Supercopa?

Pablo Milad también abordó las dudas en torno al clásico entre Colo Colo y la U de Chile luego de los incidentes en Avellaneda.

“Hay una visita técnica que se hará el lunes, estamos supeditados a lo que diga la autoridad para el aforo. Nosotros pedimos 10.000 personas. El partido de la U el domingo también sigue”, remarcó, confiado en que se puedan dar los clásicos para el resto de la temporada en Chile.

“Esperamos que la gente tome consciencia de que perjudican al equipo que aman (...) Sacar esto adelante no depende solo del fútbol, también de las leyes, del Congreso, la aplicación de los castigos en tribunales”, cerró el mandamás de la ANFP.