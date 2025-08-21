“Repudiable”: Marcelo Díaz fustigó al presidente de Independiente por pedir los puntos tras los incidentes en Avellaneda

El plantel de la U de Chile llegó este jueves a Santiago tras el cancelado partido ante Independiente por los octavos de final de Copa Sudamericana, encuentro marcado por la violencia en las tribunas.

“Estamos con mucha tristeza, mucha pena por lo ocurrido en Argentina, muy preocupados por nuestra gente, que fueron brutalmente agredidos. No pudimos hacer nada, mirando desde dentro de la cancha. Es lo que yo al menos más puedo lamentar”, aseguró en el aeropuerto de Santiago el capitán azul, Marcelo Díaz, primer integrante del plantel en expresarse ante todo lo ocurrido.

“Estamos afectados por esta situación, no estamos ajenos. Cuando vamos a jugar a algún lado somos una familia y cuando uno sale afectado, nos afecta a todos. Teníamos familiares y amigos en la tribuna. Fue demasiada locura para nosotros. Se quedó parte de la delegación en Argentina, pendiente de los hinchas”, dijo “Care Pato”, cuestionando la organización dispuesta por Independiente.

“Vi un evento deportivo con muy pocas garantías de seguridad. Los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros fueron a pegarle a los nuestros que salían. Es algo que no puede volver a ocurrir, es una situación que no tenemos que normalizar”, comentó, junto con fustigar las declaraciones del presidente del “Rojo de Avellaneda”, Néstor Grindetti.

“En vez de preocuparse por la integridad de los hinchas, estaba preocupado de cosas futbolísticas. Me parece absolutamente fuera de contexto, repudiable a mi parecer. En este momento solo nos tiene que importar la salud de los hinchas de los dos equipos. No han mostrado ese respeto”, cerró Marcelo Díaz.