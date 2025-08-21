“No tenemos responsabilidad en la organización”: Michael Clark cuestiona la seguridad local ante la tragedia en Avellaneda / Rocio Ayala

Una verdadera tragedia se vivió en el Estadio Libertadores de América durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

Los enfrentamientos entre barristas de ambos clubes terminaron con la cancelación del encuentro y con decenas de personas heridas.

Apenas ocurridos los incidentes, se esperaba que Michael Clark, presente en el estadio, saliera a hablar sobre lo sucedido. Tras el haber recabado los antecedentes, se expresó ante la prensa chilena en Avellaneda, incluyendo ADN Deportes.

“Es una tragedia. Vinimos a ver un partido de fútbol y terminamos en esto. Hay mucho rumor, no sabemos si hay muertos aún. Estamos en contacto con el gobierno”, enfatizó, apuntando a los problemas de organización de Independiente.

“Estamos abocados en ver cómo está la gente. Habrá tiempo de ver cómo surgió el problema. Haber puesto a una barra sobre la gente de Independiente en una zona donde no hay rejas de separación no sé si es la mejor idea, pero no es el momento de evaluarlo”, remarcó Michael Clark, que desestimó lo planteado del presidente de Independiente, Néstor Grindetti, que apuntó a los hinchas azules como responsables de los incidentes.

“No quiero entrar en eso. No somos los organizadores del partido. No tenemos responsabilidad en esto. Los temas de ese tipo no importa. Puede haber gente muerta, las imágenes son muy fuertes. Después veremos quién tiene la culpa. Me apenan las palabras de la gente de Independiente, no es el momento de ver eso. No tuvimos nada que ver con el sistema de seguridad, no es el foco ni el minuto para eso”, aseguró el mandamás de la U de Chile, sin ponerse aún en el escenario de una posible descalificación.

“Vamos a defender los intereses del club, pero lo importante ahora es ver cómo está nuestra gente (...) Están todos preocupados, el plantel tenía gente en la barra. Este partido no se podía jugar. No sabían si su gente estaba bien”, dijo Michael Clark, sin tener claro el origen del conflicto.

“La situación estaba muy tensa, hubo riesgo para el plantel. La seguridad que ellos montaron fue sobrepasada (...) No tengo claro cómo fue que surgió todo esto”, comentó, apuntando también a las palabras del DT de Independiente, Julio Vaccari, que dijo de la necesidad de ganar “como sea” la llave.

“Ese tipo de frases no ayudan en nada para este tipo de ambientes. Quizá no es la mayor razón, pero influye”, cerró Michael Clark en Avellaneda.