Exjefe de Seguridad deportiva argentina acusa “acuerdo” entre policía y barra de Independiente para agredir a hinchas de la U. de Chile

El extitular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones, cuestionó duramente la gestión de seguridad en el partido entre Universidad de Chile e Independiente, que terminó con graves incidentes en Avellaneda.

En entrevista con La Red Argentina, la exautoridad acusó que la policía habría permitido que la barra local actuara contra los hinchas chilenos.

Juan Manuel Lugones vía X Ampliar

“Lo que nos mostraron ayer con crudeza es que la policía no tiene la capacidad profesional, o tomaron la decisión de no hacerlo, de meterse a la tribuna a terminar con los problemas. Al contrario, nos mostraron que tienen un acuerdo con la barra para liberar la zona y que la barra haga de barra de minas”, afirmó.

Según Lugones, la seguridad estaba compuesta por 650 efectivos policiales y 150 privados, quienes no contaron con la preparación ni el poder necesario para contener los disturbios.

El exfuncionario criticó además la planificación del operativo y la falta de prevención: “La tribuna donde se ubicaron los hinchas de Universidad no estaba preparada para recibir visitantes. Se vendió el aforo completo y eso no dio posibilidad de hacer un espacio para evitar los incidentes”. También denunció la presencia de elementos peligrosos como bombas de estruendo y palos, que ingresaron sin control.

A pesar de la gravedad de los hechos, el presidente de Azul Azul, Michael Clark, entregó buenas noticias respecto al estado de los hinchas heridos. Según Clark, de las 12 personas internadas en el Hospital Fiorito de Avellaneda, actualmente solo quedan cuatro, y el hincha que estaba en riesgo vital “ha evolucionado bien y ya está en contacto con su familia”.