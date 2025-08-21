;

VIDEO. Presidente de Independiente llega hasta Paraguay para exponer su versión ante la Conmebol: “Tenemos derecho a los puntos”

Néstor Grindetti responsabilizó a los hinchas chilenos que llegaron hasta Avellaneda y participaron de los incidentes.

José Campillay

Presidente de Independiente llega hasta Paraguay para exponer su versión ante la Conmebol: “Tenemos derecho a los puntos”

Los lamentables hechos de violencia ocurridos en el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por los octavos de final de Copa Sudamericana siguen generando reacciones, con declaraciones concretas entre las partes involucradas.

Néstor Grindetti, presidente del CAI, llegó hasta Paraguay, donde se encuentra la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Cumpliendo con su advertencia realizada la misma noche de los incidentes, aseguró que llegó al lugar a “contar los hechos” desde su perspectiva.

El partido ha sido cancelado por la actitud de los hinchas de Chile”, comenzó diciendo en esta línea a TyC Sports, dejando en claro su postura y lo que busca expresar ante el ente regulador.

“Nosotros vamos a defender los intereses de Independiente. Vamos a defender a la gente de Independiente”, añadió.

Néstor Grindetti asegura que “está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos desde que empezó el partido (...) empiezan a tirar cosas".

En este contexto, sostiene con firmeza la idea de que el partido fue cancelado “producto de esos hechos”, lo que buscará esclarecer la postura de Conmebol.

Queremos ponernos a disposición de ellos y empezar, a partir de ahora, a suministrarle toda esa información que es patética y fílmica”, enfatizó el presidente de Independiente.

Bajo su percepción, sentenció que “vamos a defender todos los derechos de Independiente. Tenemos derecho a los puntos y a que Independiente no reciba ningún tipo de castigo y que el castigo sea para aquellos que realmente tuvieron actitudes de vandalismo”, cerró Néstor Grindetti.

