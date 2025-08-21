Tras los graves hechos de violencia ocurridos en el duelo entre Universidad de Chile e Independiente por la Copa Sudamericana, Néstor Grindetti, presidente del “Rojo”, habló con la prensa sobre lo sucedido.

“Realmente lamentable. Esto debió haber sido una fiesta, como lo fue cuando estuvimos con nuestra gente en Chile”, comenzó diciendo a TyC Sports.

“Hubo un comportamiento totalmente repudiable de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y lanzaban los artefactos a la tribuna. Una violencia inusitada que nunca vi, absolutamente injustificada, porque el partido no daba para eso. El público de Independiente no se merece algo así”, agregó.

En esa misma línea, señaló que “cuando nosotros fuimos a Chile, había tribunas separadas solo por una reja y el comportamiento fue impecable. Lo que no se puede prever es cuando los comportamientos salen de los parámetros normales de un público realmente desquiciado”.

“Nosotros vamos a hablar con Conmebol y vamos a defender los intereses de Independiente. Acá está claro el comienzo y la continuidad del problema con un solo público. Hay un claro responsable, es evidente. Corresponde una sanción al club chileno y una liberación a Independiente”, sentenció Grindetti.