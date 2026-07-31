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VIDEO. Los Tenores, entre los avances en la formalización a Michael Clark y el lío de Vozinha con Colo Colo

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también analizaron la eliminación de O’Higgins en Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este viernes 31 de julio, nuestros panelistas analizaron la eliminación de O’Higgins en Copa Sudamericana a manos de Boca Juniors.

Danilo Díaz, Víctor Cruces, Patricio Barrera y Carlos Costas siguieron con la cobertura de la formalización a Michael Clark por el caso Sartor, escucharon las palabras de Marcelo Díaz tras críticas por apoyarlo y la versión de Fernando Gago por lo que está sucediendo.

Además, comentaron las palabras de Fernando Ortiz por el retraso en el fichaje de Vozinha, la formación de los albos para enfrentar a Everton y supieron del jugador de River Plate que fue ofrecido al “Cacique”.

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Revive la edición de Los Tenores de este viernes 31 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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