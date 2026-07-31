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“La cancha está bastante blanda”: los trabajos en el Ester Roa Rebolledo con tal de albergar dos partidos pese a la lluvia

En conversación con ADN Deportes, el administrador del recinto de Collao, Eric Tillería, abordó cómo mantendrán el césped de cara al juego de la UC ante Deportes Concepción.

Carlos Madariaga

Eduardo Figueroa

“La cancha está bastante blanda”: los trabajos en el Ester Roa Rebolledo con tal de albergar dos partidos pese a la lluvia

“La cancha está bastante blanda”: los trabajos en el Ester Roa Rebolledo con tal de albergar dos partidos pese a la lluvia / Cedida

Hoy viernes arranca la fecha 17 de la Liga de Primera, la que concentrará su actividad en Concepción, pues los dos elencos de la zona ejercerán su localía en el Ester Roa Rebolledo.

En esta jornada, Universidad de Concepción recibirá al Audax Italiano y el domingo, Deportes Concepción hará lo propio ante Universidad Católica.

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Considerando la lluvia de los últimos días, hay dudas respecto de si se podrán disputar estos encuentros, ante lo cual entregaron calma desde la región del Biobío.

La cancha está bastante blanda producto de la lluvia que hemos tenido los últimos días, pero la estamos preparando para el fin de semana, reparando lo del fin de semana pasado y con trabajos de aireación. Esperamos que pueda soportar estos dos partidos”, comentó, en diálogo con ADN Deportes, el administrador del Ester Roa Rebolledo, Eric Tillería.

Al respecto, apuntó cuál es la labor que desarrollarán una vez que termine el juego de hoy viernes pensando en el choque del domingo entre el cuadro lila y los cruzados.

“Se evalúa hoy tras el partido, se va haciendo un examen en las zonas más sensibles. No hay mucho tiempo y no podemos meter maquinaria, sería reparar lo más dañado y ver la remaración de las líneas para el partido del domingo, no mucho más”, cerró quien está encargado de la cancha de Collao.

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