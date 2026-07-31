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Italia suspende tratado con España que elimina los controles en las fronteras por crisis migratoria en Ceuta

Roma también llamó a “impedir la entrada de flujos incontrolados de migrantes” en la UE para “evitar así los riesgos asociados y la amenaza del terrorismo”.

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DW

Mario Vergara

Italia suspende tratado con España que elimina los controles en las fronteras por crisis migratoria en Ceuta

Italia suspende tratado con España que elimina los controles en las fronteras por crisis migratoria en Ceuta / Europa Press News

Italia anunció este viernes (31.07.2026) la suspensión del acuerdo Schengen de libre circulación entre la Unión Europea (UE) y España, en respuesta a la llegada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta procedentes del vecino Marruecos.

“La suspensión temporal de Schengen con España es una decisión necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”, escribió el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, en la red social X.

Es “una medida prevista por los tratados y que ahora resulta inevitable”, agregó. También abogó por el trabajo conjunto “para evitar que flujos incontrolados de migrantes entren en el territorio de la UE, con todos los riesgos que ello conlleva y con la amenaza del terrorismo”.

Asimismo, el ministerio declaró que había acordado con Francia reforzar los controles en la frontera terrestre franco-italiana. para el sábado, París multiplicará por cinco el número de policías desplegados como refuerzo en la frontera con España, anunció este viernes el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

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Aunque Italia no comparte frontera terrestre con España, la medida afectará a las personas que viajen en avión o barco entre ambos países.

Más de 48.000 migrantes han regresado a Marruecos desde Ceuta, donde habían llegado 60.000, aseguró el Ministerio del Interior español este viernes .

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