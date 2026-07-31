Clark cuestiona la petición de prisión preventiva en su contra: “Son cosas basante sorprendentes”

Durante la segunda jornada de formalización en el Caso Sartor, la Fiscalía se mostró satisfecha ante la exposición de algunos de los principales antecedentes.

“El balance es positivo, hay imputados que ya quedaron con medidas cautelares y todas privativas de libertad, lo que habla de que ya se está contemplando que hay delitos complejos acá expuestos en los dos días”, comentó el fiscal Juan Pablo Araya.

“Este es un caso de defraudación financiera con fondos públicos, no fiscales, utilizándolos para realizar operaciones con relacionados que les permiten a ellos realizar negocios a través de triangulaciones y fondos privados, desviándolos en su beneficio y no el de los aportantes”, recalcó, junto con ahondar en el rol al respecto de Michael Clark, expresidente de Azul Azul.

“Se le imputó administración desleal y la negociación incompatible, con operaciones específicas bien descritas donde ocultó los fines para los cuales pidió financiamiento para la sociedad donde era director. Eso además de la entrega de información falsa, junto con el lavado de activos por las operaciones de Azul Azul y el aprovechamiento por años, además de la no realización de una oferta pública de acciones”, resaltó, avalando la decisión de pedir prisión preventiva en su contra.

Dicha situación no cayó nada bien en el exmandamás del cuadro universitario laico. “Obviamente, no es lo que esperábamos. Todos los antecedentes de la carpeta apuntan hacia otra parte, pero el Ministerio Público tiene esa opción. Ya llegará el espacio de contra argumentar”, expresó tras la jornada en el Centro de Justicia, manteniendo su postura respecto de lo innecesario de la persecusión legal en su contra.

“Me siento lejano de los dueños, me sorprende que me hayan pedido prisión preventiva y no a otros de los dueños. Hay muchos antecedentes e imprecisiones. Son cosas bastante sorprendentes. Hay decepción, los antecedentes apuntan a una parte donde están los recursos y no se está avanzando allí”, cerró Michael Clark.