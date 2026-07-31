Sampaoli sigue sin ganar con Talleres y causa polémica en Argentina por esta frase: “Cuando fui exitoso...”

El ciclo de Jorge Sampaoli al mando de Talleres inició de la peor manera. El conjunto cordobés cayó este jueves por 3-1 ante Vélez Sarsfield y sumó su segunda derrota consecutiva en el Torneo de Clausura argentino, profundizando el malestar de sus hinchas por el rendimiento de la “T”.

Tras el encuentro, el exentrenador de Universidad de Chile y La Roja habló en conferencia de prensa y lanzó una controversial frase sobre el rol del director técnico que rápidamente generó repercusiones al otro lado de la cordillera.

“Tengo claro que el entrenador está sobrevalorado. Cuando fui exitoso fue por el nivel de los futbolistas, a mí siempre me hicieron ganador los jugadores”, dijo el casildense, apuntando al desempeño de sus futbolistas.

“Cuando un equipo no logra ser contundente en ataque ni en defensa, los resultados no llegan. Tengo que lograr mejorar a los jugadores que tengo para que Talleres logre el éxito que por ahora no tiene”, agregó.

Sampaoli también se refirió a la molestia de los hinchas y prometió trabajar para revertir el presente de su equipo. “El público se expresa y hay que tratar de trabajar duro para que eso cambie muy pronto. Tengo siempre la expectativa y el desafío de que eso se modifique", indicó.

Ahora, Talleres tendrá una nueva oportunidad para sumar de a tres cuando visite a Platense el próximo lunes 3 de agosto, desde las 18:00 horas de Chile, en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura.