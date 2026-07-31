Contraloría abre sumario por caso de exseremi de Salud de Arica tras denuncia de cargos para “republicanos”

La Contraloría General de la República ordenó iniciar un sumario administrativo en la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Arica y Parinacota, en el marco de la investigación por las denuncias que involucraron a la ahora exseremi Karla Kepec y un presunto proceso de contratación condicionado a la militancia política.

La medida quedó establecida en la resolución exenta emitida el 30 de julio, mediante la cual se instruyó la investigación administrativa tanto en la Seremi de Salud como en los demás servicios que pudieran estar involucrados.

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En paralelo, la Contraloría Regional de Arica y Parinacota envió un oficio solicitando antecedentes a la repartición. Entre ellos, pidió justificar la necesidad de contratar a dos tecnólogos médicos, detallar cómo serían provistos esos cargos y cuáles eran sus perfiles y condiciones. Asimismo, requirió confirmar si el número telefónico +56 9 7430 5631 pertenece a los activos institucionales de la Seremi.

En sa línea, desde el organismo otorgó un plazo de dos días hábiles para responder el requerimiento, decisión que se conoce un día después de que el Ministerio de Salud solicitara la renuncia de Kepec tras la difusión de un mensaje de WhatsApp.

En dicho texto se pedían currículums para cubrir dos vacantes de tecnólogos médicos, indicando que los postulantes debían ser “republicanos o hijos de republicanos” y que los antecedentes fueran enviados al correo del Partido Republicano en Arica.

Tras la polémica, el Minsal informó la salida de la autoridad regional y reafirmó su compromiso con el cumplimiento de las normas de probidad y los principios que rigen la función pública.

Con el sumario administrativo, la Contraloría buscará establecer eventuales responsabilidades y determinar si existieron irregularidades en el proceso de contratación denunciado.