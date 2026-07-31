Con una novedad en la zaga: la formación de Colo Colo para visitar a Everton / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo emprendió este viernes el viaje a Viña del Mar de cara a su próximo desafío por la Liga de Primera, el sábado, ante Everton.

De cara al encuentro con los ruleteros, Fernando Ortiz sumó buenas noticias pues podrá contar en la citación con el delantero Lautaro Pastrán, ya recuperado físicamente tras trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros en el Monumental.

En cuanto al elenco titular para el juego en el Sausalito, destaca también el regreso a la formación de Joaquín Sosa, quien ya cumplió con sus fechas de castigo tras protagonizar incidentes en la victoria sobre la UC.

Respecto al resto del equipo, sería el mismo que se impuso en el Monumental a Deportes Limache la semana pasada.

Así las cosas, la formación de Colo Colo para medirse con Everton sería con Gabriel Maureira en portería; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Diego Ulloa en mediocampo; Álvaro Madrid para la salida; dejando en ataque a Maximiliano Romero y Leandro Hernández.