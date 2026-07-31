La ANFP toma una decisión final por el ‘caso Vozinha’ y el uso de su apodo en la camiseta de Colo Colo

En medio de la incertidumbre sobre su llegada a Chile, Colo Colo logró resolver uno de los problemas que rodeaban el fichaje de Vozinha: el nombre que utilizará el arquero de Cabo Verde en su camiseta durante su paso por el fútbol chileno.

El portero, cuyo nombre de nacimiento es Josimar Dias, enfrentaba un particular inconveniente, debido a que las bases de la Liga de Primera no permiten que los jugadores usen apodos en sus camisetas.

La situación generó inquietud en el “Cacique”, puesto que el arquero de 40 años lució el nombre ‘Vozinha’ durante la Copa del Mundo, torneo en el que se transformó en un ícono de su selección y una de las grandes figuras del certamen.

Por esta razón, Colo Colo elevó una solicitud formal a la ANFP para que el guardameta pueda disputar el Campeonato Nacional utilizando el apodo con el que alcanzó reconocimiento mundial, petición que finalmente recibió una respuesta favorable para los albos.

La respuesta de la ANFP por el caso Vozinha

Según información de ADN Deportes, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó de manera excepcional que el arquero caboverdiano pueda lucir “Vozinha” en la espalda de su camiseta.

La medida contó con el respaldo unánime de los 16 clubes de Primera División, que se pronunciaron a favor en una votación realizada de manera individual. Eso sí, el proceso no estuvo exento de complicaciones debido a la ausencia inicial de Deportes La Serena en la sesión.

El cuadro papayero fue citado de emergencia a una reunión con la Delegación Presidencial, luego de la intención de suspender el duelo de este domingo ante O’Higgins por el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo.

Finalmente, el cuadro papayero participó de la votación y se sumó a la aprobación de la solicitud, permitiendo que Colo Colo pueda inscribir el apodo del portero en la Liga de Primera.

Uno de los factores que pesó en la decisión de los clubes del fútbol chileno fue que el jugador viene de ser protagonista del Mundial 2026, torneo en el que integró el 11 ideal de FIFA y lució el nombre ‘Vozinha’ en su camiseta.