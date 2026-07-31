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FOTO. “El eterno Peter Pan...”: Rodolfo Carter apuntó contra Gabriel Boric pero recibió lluvia de críticas en redes sociales

El ex alcalde de La Florida se sumó a las críticas contra el ex mandatario por un publicación “en contra” de José Antonio Kast.

Gonzalo Miranda

Rodolfo Carter contra Gabriel Boric

Rodolfo Carter contra Gabriel Boric

El fantasma de el expresidente Gabriel Boric sigue rondando con fuerza en todo el espectro político y social del país, ya a meses de haber abandonado el cargo para darle paso a José Antonio Kast.

El pasado jueves, en sus redes sociales, el también exparlamentario del Frente Amplio compartió en sus redes sociales una historia en la que el líder de Candelabro, Matías Ávila, asegura que “está pésimo el país como está. Con el imbécil que nos gobierna (Kast), con los imbéciles que nos gobiernan”.

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Su posteo golpeó duro en el oficialismo. Lo compartido por Boric fue primero respondido por el hijo de Kast, el diputado José Antonio Kast Adriasola, y a sus palabras se sumó el hoy senador, Rodolfo Carter.

Años atrás fue la polera con un senador asesinado, después Boric nos dijo que quería orinar en un casco militar, ahora esto con el presidente Kast. El eterno Peter Pan, el eterno irresponsable, siempre culpando a otros de sus malas decisiones. Gabriel Boric no entendió nunca lo que era ser presidente de todos los chilenos, y hoy tampoco entiende lo que es ser expresidente”, escribió.

El problema para el ex alcalde de La Florida fue que, en vez de recibir apoyo a sus palabras, se llenó de críticas en su contra en el mismo posteo que hizo en su cuenta de X.

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