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Marcelo Díaz responde a las críticas por su apoyo a Michael Clark y lanza potente mensaje: “Desde que volví a la U...”

“Claramente está todo a la vista y no vamos a obviar lo que sucede”, declaró el capitán de los azules en medio del complejo momento dirigencial que atraviesa la institución.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Agencia Uno

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Marcelo Díaz, volante y capitán de Universidad de Chile, respondió a las críticas que recibió por su respaldo a Michael Clark meses atrás, después de que el expresidente de Azul Azul dejara su cargo, en medio de la formalización que hoy enfrenta el exdirigente por el caso Sartor.

En un punto de prensa en el Centro Deportivo Azul, el mediocampista de 39 años abordó los cuestionamientos en su contra y declaró: “Lo primero que tengo que decir es que como capitán del club me veo en la obligación y en la necesidad de salir a hablar, porque hoy en día estamos viviendo momentos de mucha incertidumbre”.

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“Claramente está todo a la vista y no vamos a obviar lo que sucede, pero lo que ha sucedido en abril es lo que sigo sosteniendo y es lo que sigo pensando. Deportivamente nosotros no tenemos ningún problema, yo siempre hablo desde lo deportivo porque es el lugar en el que a mí me corresponde hablar", agregó.

En esa línea, Díaz aclaró que “yo no tengo ninguna injerencia, no tengo ninguna amistad con alguien de Sartor en este caso, en donde me han querido involucrar y de verdad que no tengo ni pito que tocar. Solamente me preocupo como el capitán que soy del club que amo. Me preocupa todo lo que sucede, pero deportivamente hablando, hay temas en los que yo no tengo nada que ver".

Marcelo Díaz y la defensa de Cecilia Pérez

Consultado por el respaldo que recibió de la actual presidenta de Azul Azul, el capitán de la U valoró sus palabras y señaló: “Le agradecí obviamente, porque no es fácil ponerse en el lugar de otro y empatizar como ella lo hace. Me ha parecido lo correcto y se lo agradecí“.

“Ella y todos los funcionarios del club saben perfectamente quién soy yo, cómo me desvivo día a día en el club. Desde que volví en 2024, he dejado mi vida y he dejado la piel. He pasado más horas acá en el club que en mi propia casa por buscar soluciones y que seamos mejores día a día. Y eso, hasta el último de mis días, no va a cambiar", afirmó.

“Obviamente que no podemos hacer oídos sordos. Somos todos conscientes de lo que está sucediendo, pero deportivamente y futbolísticamente no nos podemos apartar de nuestro trabajo, que es intentar ganar fin de semana tras fin de semana”, continuó.

Además, el bicampeón de América con La Roja remarcó que el foco del equipo está puesto en lo deportivo. “Es lo que nos corresponde a nosotros y lo tenemos que hacer por un compromiso y por un respeto hacia el club y hacia los hinchas. Es difícil muchas veces estar ajeno, pero nosotros tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación", agregó.

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