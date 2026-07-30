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VIDEO. O’Higgins rozó la hazaña en Sudamericana: puso contra las cuerdas a Boca, pero terminó cayendo en los penales

Con un gol de Francisco González en su último partido como celeste, el “Capo de Provincia” puso contra las cuerdas al gigante argentino.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Marcelo Hernandez

Este jueves, O’Higgins tenía la dura misión de revertir la serie ante Boca Juniors por los playoffs de Copa Sudamericana, algo que consiguieron, pero el destino decidió que en los penales fueron los argentinos los que se queden con la clasificación.

En un primer tiempo que comenzó complicado para los rancagüinos, con el pasar de los minutos pudieron encontrarse en la cancha y terminaron dominando el balón y metiendo a boca en su mitad de la cancha, aunque sin crear grandes ocasiones de gol.

La segunda mitad siguió la misma tónica, con los “Xeneizes” saliendo a apretar los primeros minutos, pero nuevamente los dirigidos por Lucas Bovaglio conseguían hacerse con la pelota y empezaron a asediar.

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Las más claras del “Capo de Provincia” no llegaron desde el juego, sino que desde el balón parado. La que más cerca pasó fue un cabezazo de Miguel Brizuela, que sin marca tras un tiro libre, mandó apenas arriba del travesaño su remate.

La fiesta explotó en El Teniente en el minuto 73, cuando Francisco González, que jugó su último partido con la camiseta celeste, sacó una potente volea tras un mal despeje de Nicolás Figal, venciendo a Álvaro Montero y mandando la serie a la definición por penales.

Desde los 12 pasos, fueron los argentinos quienes se quedaron con la victoria, anotando cuatro de sus disparos y aprovechando los errores de Thiago Vecino y Luis Pavez para los rancagüinos.

Ahora, Boca Juniors deberá verse las caras con Deportivo Recoleta en los octavos de final de Copa Sudamericana, cuyos partidos se jugarán entre el 11 y el 20 de agosto.

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