Fernando Ortiz revela su charla con Vozinha y aborda las dudas en torno a su llegada a Colo Colo: “Tiene sus temas personales”

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, abordó este viernes el retraso en la incorporación de Vozinha al plantel albo y buscó poner paños fríos a la incertidumbre que se ha generado en torno al fichaje del arquero caboverdiano.

En conferencia de prensa, el técnico argentino aseguró que ya mantuvo una conversación con el guardameta africano y transmitió tranquilidad respecto a su llegada.

“Hablamos, tuvimos un diálogo y lo vi contento, feliz. No es tan expresivo, pero está contento con la posibilidad de estar acá”, comentó el entrenador del “Cacique”.

Sobre los motivos que han impedido que Vozinha viaje a Chile para integrarse oficialmente a Colo Colo, Ortiz señaló que el portero tiene asuntos pendientes que debe resolver. “Tiene sus temas personales. Quizás la ansiedad que se genera por tener a esa figura en nuestro fútbol es entendible. Espero que podamos contar con él pronto. Él tiene cosas por hacer”, sostuvo.

Ortiz también aprovechó la instancia para referirse a la ausencia de nuevos refuerzos en este mercado de invierno y descartó cualquier molestia con la dirigencia. “¿Me ven molesto? ¿Me ven como diciendo, uy, qué enojado que estoy porque no me trajeron refuerzos? Yo estoy tranquilo, lo dije, y me manifiesto en ese sentido. Yo soy feliz y contento con la plantilla que tengo”, concluyó.