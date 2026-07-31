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Fernando Ortiz revela su charla con Vozinha y aborda las dudas en torno a su llegada a Colo Colo: “Tiene sus temas personales”

El entrenador aseguró que el portero de Cabo Verde “está contento” por su fichaje en el cuadro albo.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, abordó este viernes el retraso en la incorporación de Vozinha al plantel albo y buscó poner paños fríos a la incertidumbre que se ha generado en torno al fichaje del arquero caboverdiano.

En conferencia de prensa, el técnico argentino aseguró que ya mantuvo una conversación con el guardameta africano y transmitió tranquilidad respecto a su llegada.

“Hablamos, tuvimos un diálogo y lo vi contento, feliz. No es tan expresivo, pero está contento con la posibilidad de estar acá”, comentó el entrenador del “Cacique”.

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Sobre los motivos que han impedido que Vozinha viaje a Chile para integrarse oficialmente a Colo Colo, Ortiz señaló que el portero tiene asuntos pendientes que debe resolver. “Tiene sus temas personales. Quizás la ansiedad que se genera por tener a esa figura en nuestro fútbol es entendible. Espero que podamos contar con él pronto. Él tiene cosas por hacer”, sostuvo.

Ortiz también aprovechó la instancia para referirse a la ausencia de nuevos refuerzos en este mercado de invierno y descartó cualquier molestia con la dirigencia. “¿Me ven molesto? ¿Me ven como diciendo, uy, qué enojado que estoy porque no me trajeron refuerzos? Yo estoy tranquilo, lo dije, y me manifiesto en ese sentido. Yo soy feliz y contento con la plantilla que tengo”, concluyó.

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