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VIDEO. Los Tenores, entre la formalización a Michael Clark por el Caso Sartor y el mercado de fichajes de Colo Colo

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también anticiparon el partido entre España y Bélgica por el Mundial 2026.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este viernes 10 de julio, nuestros panelistas supieron de la fecha en la que formalizarán a Michael Clark por el Caso Sartor y escucharon el testimonio de uno de los estafados por el expresidente de la Universidad de Chile.

Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Danilo Díaz (desde Estados Unidos), Leonardo Burgueño, Víctor Cruces y Carlos Costas, comentaron el avance de Colo Colo para concretar el fichaje de Diego Valdés y la decisión de Jordhy Thompson para intentar volver al “Cacique”.

Además, anticiparon el partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

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Revive la edición de Los Tenores de este viernes 10 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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