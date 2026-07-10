En la edición de Los Tenores de este viernes 10 de julio, nuestros panelistas supieron de la fecha en la que formalizarán a Michael Clark por el Caso Sartor y escucharon el testimonio de uno de los estafados por el expresidente de la Universidad de Chile.

Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Danilo Díaz (desde Estados Unidos), Leonardo Burgueño, Víctor Cruces y Carlos Costas, comentaron el avance de Colo Colo para concretar el fichaje de Diego Valdés y la decisión de Jordhy Thompson para intentar volver al “Cacique”.

Además, anticiparon el partido entre España y Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 10 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.