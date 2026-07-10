Senadores del PPD tildan al gobierno de “dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe”

Una profunda crisis política estalló este viernes en el Congreso Nacional luego de que la bancada del PPD diera por roto el pacto de invariabilidad con La Moneda. La radical determinación congelará los votos clave de la colectividad en la cámara alta, en rechazo a la reciente disminución del impuesto corporativo al 22%.

La medida oficialista responde a una modificación introducida a última hora desde el nivel central para reducir la carga impositiva de las grandes compañías. Esta sorpresiva maniobra merma significativamente los recursos estatales que la corporación había proyectado para el inminente financiamiento de programas sociales.

Traición y “mala fe” gubernamental

A través de una contundente declaración pública, los senadores Pedro Araya, Ricardo Celis y Loreto Carvajal acusaron explícitamente al Ejecutivo de actuar de forma dogmática y engañosa. El documento difundido por los legisladores denuncia que las autoridades traicionaron la buena fe al modificar las reglas de manera oculta, luego de haber cerrado un trato con un gravamen base del 23%.

De acuerdo a los firmantes del texto, fijar la tasa general en 22% provoca que la sobretasa acordada del 1,5% se convierta en la práctica en un “miserable 0,5%“. Los congresistas fustigaron al aparato gubernamental asegurando que la acción busca “rebajar la recaudación por la puerta de atrás”, despojando a Chile de recursos destinados a los sectores más vulnerables.

El desmantelamiento de las confianzas

En esa misma línea argumentativa, el comunicado de la bancada cuestiona la capacidad política de la actual administración para construir consensos serios. “Acá quedó demostrado con qué tipo de Gobierno estamos tratando: uno dogmático, incapaz de construir acuerdos serios, y que actúa de mala fe. Se firma una cosa y se ejecuta otra. Se pacta sobre una base y después se la mueve a conveniencia. Así no se gobierna un país: así se destruye la confianza y se le falta el respeto a quienes conversaron de frente y con seriedad”, sentencia el escrito firmado por los tres representantes del PPD.

Finalmente, los parlamentarios confirmaron en su misiva que cerrarán la puerta a la iniciativa y no entregarán sus sufragios a una fórmula que desvirtúa las negociaciones previas. El grupo legislativo remató advirtiendo que “no validarán esta trampa” y exigirán que la palabra empeñada en el debate impositivo sea respetada.