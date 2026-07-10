River Plate despide a una leyenda: “Quedará grabado para siempre en la memoria del club y los hinchas”

Se termina una era en River Plate. A través de redes sociales, el club argentino anunció oficialmente la salida del arquero Franco Armani, quien luego de ocho temporadas deja la institución para regresar a Atlético Nacional, donde también es ídolo.

“Franco Armani y River Plate han resuelto de común acuerdo el cierre de un ciclo que quedará grabado para siempre en la memoria del club y los hinchas”, escribió el elenco millonario.

“Durante estos ocho años y medio, Franco conquistó 10 títulos, siendo figura central en cada uno de ellos y escribiendo capítulos inolvidables en nuestros 125 años de historia", destacaron desde Núñez.

Y agregaron: “Héroe durante toda la Copa Libertadores 2018 obtenida en Madrid, ganador incansable de clásicos y arquero con más títulos de nuestra historia, entre tantos otros logros, se convirtió en una leyenda viva de River".

Por último, River Plate informó que el arquero de 39 años se despedirá en una conferencia de prensa el lunes 13 de julio. “Podrá despedirse de toda la familia riverplatense. Franco Armani es, y será eternamente, parte de la historia grande de River y las puertas del club permanecerán abiertas para él siempre”, sentenciaron.

Armani, quien defendió el arco del “Millonario” en 366 partidos, tuvo escasa participación durante el primer semestre de 2026 debido a una serie de lesiones. El golero disputó apenas un partido y medio, mientras que Santiago Beltrán, una de las grandes revelaciones del fútbol argentino, se adueñó del puesto.