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Colo Colo cumple el deseo de Ortiz y avanza por su fichaje estrella: oferta inminente

Según información de ADN Deportes, la dirigencia de Blanco y Negro presentará una propuesta formal a Vélez Sarsfield para negociar el arribo de Diego Valdés.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Cristián Alvarado

Agencia Uno

Agencia Uno / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Una de las grandes prioridades de Fernando Ortiz en el presente mercado de pases es reforzar el mediocampo de Colo Colo con un volante de creación, puesto donde su principal objetivo tiene nombre y apellido: Diego Valdés.

El volante chileno que milita en Vélez Sarsfield y que conoce de su paso por el América de México, es la gran obsesión del técnico argentino. Por eso, la dirigencia de Blanco y Negro prepara un movimiento clave para comenzar a negociar su fichaje.

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Según confirmaron desde el cuadro de Liniers a ADN Deportes, el “Cacique” presentará en las próximas horas una forma formal por el mediocampista de 32 años, buscando avanzar en su llegada al Estadio Monumental.

La operación no será sencilla para Colo Colo. El alto salario del jugador y su contrato vigente con Vélez hasta 2027 aparecen como los principales obstáculos, por lo que deberá presentar una propuesta económica capaz de seducir al elenco trasandino.

De concretarse su fichaje en los albos, Diego Valdés podría retornar al fútbol chileno después de 10 años. El volante surgido en Audax Italiano dio el salto a México en 2016 y allí tuvo un exitoso paso defendiendo las camisetas de Morelia, Santos Laguna y América, antes de arribar a Vélez Sarsfield en 2025.

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