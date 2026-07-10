Inglaterra - Noruega: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario, y como verlo por TV

El pasado jueves por la tarde, arrancó la fiesta de los ocho mejores del Mundial 2026 en Norteamérica. Para la jornada de sábado quedaron programados dos partidazos buscando las semis del torneo: el primero, será entre Noruega e Inglaterra que se ven las caras en Miami.

La selección nórdica es la gran revelación de esta Copa del Mundo. Tras clasificar como segunda en el Grupo I (por detrás de Francia), viene de timbrar una hazaña histórica en los octavos de final al eliminar a Brasil tras vencerlos por un ajustado 1-2.

Por su parte, los “Tres Leones” ratificaron su estatus de favoritos tras imponerse en los octavos de final ante el local, México, por 2-3 en un intenso partido disputado en el Estadio Azteca. Aunque sufrieron la expulsión del defensor Jarell Quansah en el segundo tiempo, supieron aguantar el resultado.

Más antecedentes

Inglaterra llega con 11 goles a favor y 5 en contra. Noruega ha marcado 12 goles, pero su punto débil es la defensa, habiendo encajado 9 tantos.

El factor climático y la alta humedad de Florida podrían ser un aspecto crucial, especialmente considerando el desgaste físico de los noruegos debido a las bajas por enfermedad.

El ganador de esta llave se meterá directamente en las semifinales del Mundial para enfrentar al vencedor del duelo entre Argentina y Suiza.

¿Cuándo y a qué hora juega Noruega vs Inglaterra en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este sábado 11 de julio a las 17:00 horas de Chile, y la acción del encuentro se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre Noruega e Inglaterra?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: DGO, Paramount + y DAZN.

Sábado 11 de julio