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EN VIVO. España y Bélgica se enfrentan por el pase a las semifinales del Mundial 2026

El elenco europeo que se imponga en esta llave se verá las caras con Francia Transmite en vivo ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

España y Bélgica se enfrentan por el pase a las semifinales del Mundial 2026

España y Bélgica se enfrentan por el pase a las semifinales del Mundial 2026 / ETIENNE LAURENT

Este jueves por la tarde, arrancó la fiesta de los ocho mejores del Mundial 2026 en Norteamérica. Para la jornada de viernes, quedó programado otro partidazo buscando las semis del torneo: España y Bélgica se ven las caras en Los Ángeles.

España, dirigida técnicamente en esta Copa del Mundo, llega haciendo historia a nivel defensivo. Ha batido un récord histórico en los Mundiales: es la primera selección que encadena 6 partidos consecutivos sin recibir un solo gol (contando el último duelo de Qatar 2022 y los 5 compromisos de esta edición).

Por su parte, los belgas han ido de menos a más en el certamen norteamericano y lucen un poder de ataque demoledor, acumulando 13 goles a favor en lo que va del torneo (solo uno por detrás de las máximas realizadoras, Argentina y Francia).

El antecedente histórico

El historial entre ambos en Copas del Mundo evoca duelos intensos, siendo el más recordado el de México 1986, cuando los belgas eliminaron a España por penales justamente en la instancia de cuartos de final.

¿Cuándo y a qué hora juega España vs Bélgica en el Mundial 2026?

El encuentro se disputará este viernes 10 de julio a las 15:00 horas de Chile, y la acción del encuentro se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre España y Bélgica?

El compromiso se podrá seguir por ADN Deportes y ADN.CL; y será transmitido en televisión por cable en Chile a través de DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv.

Además, estará disponible a través de las siguientes plataformas de streaming: Chilevisión, DGO, Paramount + y DAZN.

Viernes 10 de julio

  • 15:00 hrs | España vs. Bélgica | Estadio Los Ángeles

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