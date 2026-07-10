Tras tensión con el PPD: Gobierno da un paso atrás y mantiene impuesto corporativo de 23%

El Gobierno decidió retirar las indicaciones que reducían el impuesto corporativo al 22% y mantendrá la tasa en 23%, luego de la tensión generada con los senadores del Partido por la Democracia (PPD) en la Comisión de Hacienda del Senado.

La modificación había sido ingresada durante la madrugada y generó reparos en el PPD, que cuestionó un cambio al acuerdo alcanzado previamente con el Ejecutivo sobre invariabilidad tributaria. Ante esto, La Moneda optó por mantener la propuesta original para asegurar el respaldo parlamentario.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, explicó que el Ejecutivo busca compatibilizar su objetivo de mejorar la competitividad tributaria con el cumplimiento del acuerdo político.

“Nosotros queremos privilegiar el acuerdo”

“Nunca hemos hecho misterio de tratar de recuperar la competitividad tributaria de Chile. La competitividad en materia de permisos, y la competitividad para volver a crecer, es una obligación ética hacia las futuras generaciones”, señaló.

Quiroz agregó que, pese a las diferencias surgidas durante la negociación, el Gobierno decidió respetar lo pactado con los senadores.

“Había un acuerdo con el PPD en esta materia, y ambas partes de buena fe han entendido un tema algo distinto, pero nosotros queremos privilegiar el acuerdo”, afirmó.