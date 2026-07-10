El gran salto internacional: artista chilena estrena profunda canción y confirma su primera gira europea

La música chilena se prepara para recibir un nuevo proyecto. La artista nacional, RVYO, presentó durante esta semana su más reciente sencillo, en preparación del lanzamiento de su nuevo disco.

RVYO dio a conocer Dilema, su nuevo sencillo, donde la artista transformó las preguntas que acompañan el proceso creativo en una reflexión íntima sobre la vida, el tiempo y la autenticidad.

"Dilema conecta directamente con mi vida. Es una reflexión sobre la importancia de vivir el presente y actuar cuando las oportunidades aparecen de manera genuina", comenta la artista.

Sumado a esto, este single formará parte de su nuevo disco Ícaro, el cual promete profundizar en las emociones humanas y la búsqueda personal.

“Quiero que quienes escuchen esta canción conecten con el valor de construir desde la autonomía y la honestidad. Reconocer lo que uno crea de manera auténtica, darle valor a ese proceso y confiar en la autenticidad de lo que estamos construyendo”, explica.

Este lanzamiento viene acompañado del anuncio de su primera gira europea con presentaciones confirmadas en Escocia, España, Portugal, Italia y Alemania que arrancará el próximo 4 de agosto.