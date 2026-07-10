Otro problema para la U: eventual visto bueno para conciertos de BTS en el Nacional obligaría a los azules a salir de Ñuñoa / Getty / Agencia Uno

Durante los últimos días, se han mantenido las negociaciones respecto a la incertidumbre que se ha dado por los conciertos de BTS ante la negativa inicial para el uso del Estadio Nacional.

Las presentaciones de la banda de k-pop el 14, 16 y 17 de octubre, con un escenario 360° en plena cancha de Ñuñoa, llevaron en principio al Instituto Nacional del Deporte a rechazar su desarrollo.

Sin embargo, las posiciones han ido flexibilizándose poco a poco, con la Ministra del Deporte, Natalia Duco, tomando el manejo del conflicto tanto en público como en privado.

El detalle es que, de concretarse un acuerdo, según información de ADN Deportes, el IND tardará al menos seis semanas en recuperar la cancha del Estadio Nacional.

Con ello, el gran perjudicado con la presentación de BTS en suelo nacional será Universidad de Chile, tomando en cuenta que recién el césped estará en condiciones a comienzos de noviembre.

En este contexto, los azules deberán buscar estadio para jugar sus últimos tres partidos de local: ante Everton (24-25 de octubre), Cobresal (7-8 de noviembre) y Unión La Calera (5-6 de diciembre).

Entre medio, además, hay que considerar que el Nacional será escenarios de otros eventos en el intertanto: a los conciertos de Iron Maiden (31 de octubre y 1 de noviembre), hay que agregar el show final de la Teletón (6 y 7 de noviembre), lo que también alargaría los plazos para que se pueda disponer del recinto para el fútbol.

Así las cosas, todo indica que el choque en que la U de Chile recibirá a Ñublensa por la fecha 24 de la Liga de Primera sería el último partido del elenco universitario laico en Ñuñoa en 2026.

Hay que agregar que dicha situación también le impediría a la selección chilena jugar en la fecha FIFA de noviembre, con lo que la ANFP tendrá que buscar otras opciones, como el Monumental, el Claro Arena o incluso el Ester Roa Rebolledo como para disputar aquel compromiso amistoso que proyectan en Quilin 5635.