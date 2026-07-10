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AUDIO. “Es la primera vez que veo alguna señal de esperanza”: afectado por caso Sartor celebra formalización de Michael Clark

En diálogo con ADN Deportes, Gonzalo Echeverría recalcó también que la mayor responsabilidad en la situación radica en los hermanos Larraín Mery, también involucrados judicialmente.

Carlos Madariaga

Francisco Sougarret

Gonzalo Echeverría en ADN Deports

Gonzalo Echeverría en ADN Deports

00:35

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Este viernes se dio a conocer la fecha en la cual se desarrollará la formalización del expresidente de Azul Azul, Michael Clark, junto a otros 10 ejecutivos de Sartor, quienes serán imputados de diversos delitos, incluyendo estafa a cerca de 200 personas que habían invertido dineros en la administradora de fondos.

Uno de esos afectados es Gonzalo Echeverría, que en función de pagarés y prórrogas ha calculado una pérdida de $600 millones de pesos de su patrimonio, monto que se eleva a aproximadamente $3.500 millones de pesos en cuanto a dineros que se le adeudan a toda su familia.

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En conversación con ADN Deportes, valoró el avance judicial. “Es la primera vez que veo alguna señal de esperanza, ya sea de cobrar o negociar quizá por el temor de que vayan a la cárcel, que es donde, creo yo, muchos de este grupo tienen que estar”, explicó, apuntando que el foco legal va más allá de la situación de Azul Azul.

“Más que Clark, estoy contento que los hermanos Pedro Pablo y Carlos Larraín Mery sean el epicentro de todas estas querellas. Independiente que Clark tiene una repercusión mediática tremenda, son los hermanos Larraín las mentes pensantes tras todas estas estafas. Los hechos así lo demuestran, las lucas importantes están en ellos”, recalcó Gonzalo Echeverría, que apuntó al progreso en las indagatorias contra los responsables del Caso Sartor.

Es un avance muy importante que estén todos formalizados, vamos a pedir prisión preventiva. Se agradece la labor de la CMF y la Fiscalía, es muy complicado descubrir este tipo de estafas. Estoy orgulloso de haber contribuido con un granito de arena a que esta situación se esclarezca”, cerró en ADN Deportes.

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