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Confianza en el arbitraje chileno: cuatro jueces nacionales son convocados a un nuevo Mundial de la FIFA

Los réferis dirán presente en el Mundial Femenino Sub 20 de Polonia.

Javier Catalán

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA UNO

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIA UNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Si bien el Mundial 2026 no ha contado con presencia chilena en el terreno de juego, si la ha tenido en el arbitraje.

Cristián Garay (árbitro principal), Miguel Rocha y José Retamal (asistentes) y Juan Lara Luco (VAR), han sido los representantes nacionales en la Copa del Mundo de Norteamérica, donde los tres primeros hicieron historia al conformar la terna principal del duelo entre Canadá y Qatar en la fase de grupos.

Al parecer, el arbitraje chileno está bien considerado dentro de la esfera internacional, ya que este viernes se anunció que jueces de nuestro fútbol volverán a decir presente en un Mundial de la FIFA.

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Así lo confirmó el Sindicato de Árbitros Profesionales de la ANFP, que felicitó en sus redes sociales a cuatro de sus asociados por ser convocados para impartir justicia en Mundial Femenino Sub 20 de Polonia, el cual se realizará del 5 al 27 de septiembre del 2026.

Dione Rissios (árbitro principal), Leslie Vásquez, Yomara Salazar (asistentes) y Rodrigo Carvajal (VAR) fueron los seleccionados por la FIFA.

“Desde ARBIFUP felicitamos a nuestros cuatro representantes y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva experiencia mundialista”, escribió el sindicato en la publicación oficial para felicitar a los jueces.

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