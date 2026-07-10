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Fijan fecha para la formalización de Michael Clark ante la justicia por el Caso Sartor

El expresidente de Azul Azul está entre los imputados por estafa a cerca de 200 personas que invirtieron recursos en la administradora general de fondos.

Carlos Madariaga

Fijan fecha para la formalización de Michael Clark ante la justicia por el Caso Sartor

Fijan fecha para la formalización de Michael Clark ante la justicia por el Caso Sartor / Agencia Uno

El Caso Sartor sigue avanzando en torno a la investigación que involucra a quienes dirigían la administradora general de fondos que fue inhabilitada por la Comisión para el Mercado Financiero en 2024.

Uno de los principales apuntados por Fiscalía es el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, quien a través de dicha orgánica obtuvo los fondos para participar en la sociedad anónima y luego hacerse con el control accionario mayoritario.

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Dicha operación, entre otras, está bajo el ojo de la justicia, pues se plantea que Clark, entre otros personeros, utilizaron Sartor AGF para financiar entidades relacionadas con sus dueños y socios, privilegiando dichos intereses por sobre el de los inversionistas.

Michael Clark ya se presentó ante la Fiscalía Oriente para prestar declaración, pero ahora ya hay avances en torno a su situación judicial, considerando que hay querellas por cerca de 200 afectados al perder su dinero, tanto en su contra como otros personeros.

Ante esto, tanto el expresidente de la U de Chile como Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Alfredo Harz, Óscar Ebel, Mauro Valdés, Miguel León, Rodrigo Bustamante, Hugo Baranda, Sergio Yáñez y Juan Carlos Jorquera fueron citados en calidad de imputados para ser formalizados ante la justicia.

Según información de ADN Deportes, dicha audiencia quedó fijada para el jueves 30 de julio, a las 09:00 horas, en la sala 101 del Centro de Justicia. La acción fue solicitada por el cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, instancia donde se acusaran a los antes mencionados de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa.

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