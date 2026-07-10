La drástica decisión que tomó Jordhy Thompson para intentar volver a Colo Colo

Jordhy Thompson tomó una drástica decisión respecto a su futuro en este mercado de fichajes, donde su nombre surgió como posible refuerzo de Colo Colo para la segunda parte de la temporada.

Según información de ADN Deportes, el delantero nacional conversó con su representante y le pidió gestionar su salida del Orenburg. La intención del jugador es quedarse en Chile y volver a vestir la camiseta del “Cacique”.

El principal obstáculo es que Thompson tiene contrato vigente con el club ruso hasta junio de 2027. Por ello, Colo Colo no puede avanzar formalmente en las conversaciones sin antes recibir una respuesta del elenco europeo, que hasta ahora no ha dado señales sobre la situación del futbolista.

Esta situación fue confirmada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien explicó que Colo Colo ya realizó los contactos correspondientes. “Al ser un jugador con contrato vigente, necesitábamos saber si había una aceptación del club para negociar. Es distinto a negociar con jugadores libres. No hemos tenido una respuesta del Orenburg, pero indistintamente a eso tenemos varios caminos trazados hace tiempo”, señaló el dirigente.

De esta manera, el futuro de Jordhy Thompson continúa en suspenso. Mientras el jugador busca salir del fútbol ruso para cumplir su deseo de regresar a Colo Colo, la dirigencia alba espera una definición del Orenburg para determinar si la operación podrá avanzar durante el actual mercado de fichajes.