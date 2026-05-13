En la edición de Los Tenores de este miércoles 13 de mayo, nuestros panelistas anticiparon el partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido por Copa de la Liga y comentaron los incidentes en el hotelazo albo.

Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Danilo Díaz, Felipe Puccio y Carlos Costas supieron del tiempo que Nicolás Ramírez estará fuera de las canchas en la Universidad de Chile, la alta que tendrá Fernando Gago para su siguiente partido y escucharon las palabras del presidente del club que formó a Lucas Romero.

Además, analizaron la postura de Pablo Milad sobre cuando elegir al nuevo entrenador de la selección chilena y que sucederá la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 13 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.