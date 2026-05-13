VIDEO. Los Tenores anticipan la visita de Colo Colo a Coquimbo Unido por Copa de la Liga
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el presente de la Universidad de Chile.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 13 de mayo, nuestros panelistas anticiparon el partido de Colo Colo ante Coquimbo Unido por Copa de la Liga y comentaron los incidentes en el hotelazo albo.
Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Danilo Díaz, Felipe Puccio y Carlos Costas supieron del tiempo que Nicolás Ramírez estará fuera de las canchas en la Universidad de Chile, la alta que tendrá Fernando Gago para su siguiente partido y escucharon las palabras del presidente del club que formó a Lucas Romero.
Además, analizaron la postura de Pablo Milad sobre cuando elegir al nuevo entrenador de la selección chilena y que sucederá la Copa Intercontinental Sub 20 entre Santiago Wanderers y el Real Madrid.
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Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 13 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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