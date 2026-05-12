Colo Colo se juega una “final” por la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido: cuándo juegan, horario y quién transmite en vivo por TV y online / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Colo Colo no tendrá pausa en pos de ponerse definitivamente al día en torno a todas sus competencias.

Los albos vieron postergado su juego ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga para disputar el choque ante los “piratas” por el Campeonato Nacional, donde el “Cacique” se impuso en el Monumental.

Sin embargo, eso llevó a que aquel juego contra el vigente campeón del fútbol chileno, válido por la cuarta fecha del nuevo certamen, se reagendase para este miércoles 13 de mayo.

Con el triunfo de Colo Colo ante Deportes Concepción y el empate de Coquimbo Unido con Huachipato, este juego asoma como una final: si los de Fernando Ortiz ganan en el Francisco Sánchez Rumoroso, asegurarán su clasificación a semifinales de la Copa de la Liga; el empate o victoria de los de Hernán Caputto postergará el desenlace hasta la última fecha.

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo Unido y Colo Colo por la Copa de la Liga?

El partido entre piratas y albos se jugará este miércoles 13 de mayo a partir de las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Dónde y cómo ver en vivo el duelo entre Coquimbo Unido y Colo Colo?

El partido lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En tanto, para seguirlo en TV, la señal estará disponible en TNT Sports Premium y la plataforma HBO Max.

Miércoles 13 de mayo

19:00 hrs | Coquimbo Unido vs. Colo Colo | Francisco Sánchez Rumoroso