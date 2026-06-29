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La Copa Chile 2026 no se detiene: así se completará la fecha 2 del torneo

Entre este martes 30 de junio y el jueves 2 de julio habrá ocho compromisos.

Carlos Madariaga

FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO / FELIPE CONSTANZO

Este lunes terminó de disputarse la cuarta fecha de la Copa Chile 2026 y la acción del torneo no se detiene.

Esto porque, en pleno Mundial 2026, el torneo tendrá a mediados de semana acción pendiente por la fecha 2, con choques correspondientes a partidos entre clubes de la Liga de Primera.

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De todos estos, solo el Cobresal-Deportes La Serena no tendrá transmisión de TV.

La agenda tiene como hitos destacados el choque de la UC ante Everton en el Claro Arena el martes 30 de junio; la quinta vez en el año que la U de Chile jugará ante Unión La Calera el miércoles 1 de julio; y la visita de Colo Colo a O’Higgins en Rancagua el jueves 2 de julio

La programación de la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Martes 30 de junio

18:00 hrs | Audax Italiano vs. Palestino | Bicentenario de La Florida

20:30 hrs | U Católica vs. Everton | Claro Arena

Miércoles 1 de julio

18:00 hrs | Cobresal vs. Deportes La Serena | El Cobre

18:00 hrs | Deportes Limache vs. Coquimbo Unido | Lucio Fariña

18:00 hrs | U de Concepción vs. Ñublense | Ester Roa Rebolledo

20:30 hrs | U de Chile vs. Unión La Calera | Nacional

Jueves 2 de julio

18:00 hrs | Huachipato vs. Deportes Concepción | Estadio Huachipato

20:30 hrs | O’Higgins vs. Colo Colo | Codelco El Teniente

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