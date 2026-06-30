Con una llave ya definida: estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026 / Icon Sportswire

Este lunes por la noche han terminado de sellarse los primeros cuatro clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.

El domingo, Canadá fue el primero en asegurar su cupo tras vencer a Sudáfrica y que ahora conoce a su rival, pues Marruecos se dio cita con ellos al despachar a Países Bajos.

En tanto, Brasil y Paraguay mantienen la representación sudamericana en la Copa del Mundo tras imponerse sobre Japón y Alemania, respectivamente.

Ambos conocerán este martes sus rivales: el Scratch espera por el ganador de Costa de Marfil-Noruega, mientras que los guaraníes aguardan por quien se imponga entre Francia y Suecia.

Así ya iremos completando las llaves para el día viernes 3 de julio, cuando se resuelvan los clasificados desde los dieciseisavos de final.

Los cruces en octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia/Suecia

Canadá vs. Marruecos

Portugal/Croacia vs. España/Austria

Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Brasil vs. Costa de Marfil/Noruega

México/Ecuador vs. Inglaterra/Congo

Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana