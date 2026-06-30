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Con una llave ya definida: estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026

En ADN.CL te actualizamos de cómo se arma la ruta de los clasificados en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Con una llave ya definida: estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026

Con una llave ya definida: estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026 / Icon Sportswire

Este lunes por la noche han terminado de sellarse los primeros cuatro clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.

El domingo, Canadá fue el primero en asegurar su cupo tras vencer a Sudáfrica y que ahora conoce a su rival, pues Marruecos se dio cita con ellos al despachar a Países Bajos.

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En tanto, Brasil y Paraguay mantienen la representación sudamericana en la Copa del Mundo tras imponerse sobre Japón y Alemania, respectivamente.

Ambos conocerán este martes sus rivales: el Scratch espera por el ganador de Costa de Marfil-Noruega, mientras que los guaraníes aguardan por quien se imponga entre Francia y Suecia.

Así ya iremos completando las llaves para el día viernes 3 de julio, cuando se resuelvan los clasificados desde los dieciseisavos de final.

Los cruces en octavos de final del Mundial 2026

Paraguay vs. Francia/Suecia

Canadá vs. Marruecos

Portugal/Croacia vs. España/Austria

Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Brasil vs. Costa de Marfil/Noruega

México/Ecuador vs. Inglaterra/Congo

Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto

Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana

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