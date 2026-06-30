Con una llave ya definida: estos son los cruces de octavos de final del Mundial 2026
En ADN.CL te actualizamos de cómo se arma la ruta de los clasificados en la Copa del Mundo.
Este lunes por la noche han terminado de sellarse los primeros cuatro clasificados a los octavos de final del Mundial 2026.
El domingo, Canadá fue el primero en asegurar su cupo tras vencer a Sudáfrica y que ahora conoce a su rival, pues Marruecos se dio cita con ellos al despachar a Países Bajos.
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En tanto, Brasil y Paraguay mantienen la representación sudamericana en la Copa del Mundo tras imponerse sobre Japón y Alemania, respectivamente.
Ambos conocerán este martes sus rivales: el Scratch espera por el ganador de Costa de Marfil-Noruega, mientras que los guaraníes aguardan por quien se imponga entre Francia y Suecia.
Así ya iremos completando las llaves para el día viernes 3 de julio, cuando se resuelvan los clasificados desde los dieciseisavos de final.
Los cruces en octavos de final del Mundial 2026
Paraguay vs. Francia/Suecia
Canadá vs. Marruecos
Portugal/Croacia vs. España/Austria
Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
Brasil vs. Costa de Marfil/Noruega
México/Ecuador vs. Inglaterra/Congo
Argentina/Cabo Verde vs. Australia/Egipto
Suiza/Argelia vs. Colombia/Ghana
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