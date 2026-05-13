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“En España están presionando”: Milad fija su postura por la final entre Santiago Wanderers y Real Madrid

El presidente de la ANFP señaló que en los próximos días se definirá la sede del partido por la Copa Intercontinental Sub 20. “Estamos tratando de que sea en Chile”, aseguró.

Daniel Ramírez

Álvaro Choupay

AGENCIA UNO

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Este miércoles, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, visitó las instalaciones de Santiago Wanderers y felicitó al plantel Sub 20 del cuadro porteño por haber ganado la Copa Libertadores en su categoría.

“Estoy muy contento por los chicos y por todo el trabajo que hay de fondo. Tenemos que resaltar la humildad de estos chicos y el sacrificio que hicieron dentro de la cancha”, señaló el mandamás del fútbol chileno.

Además, el dirigente se refirió a la final por la Copa Intercontinental Sub 20, donde los “caturros” se medirán contra el Real Madrid. “Aún no tiene lugar ese partido. Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país. Esto lo está viendo la UEFA y la Conmebol. En los próximos días se definirá la sede”, comentó.

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Milad explicó que “en España están presionando” para que se juegue en suelo europeo, ya que, en los últimos cuatro años, la Copa Intercontinental Sub 20 se disputó en Sudamérica.

“Tenemos una desventaja por eso, pero al final, es una definición de números, porque ellos (UEFA y Conmebol) son los que financian los viajes, la estadía, la alimentación, los traslados, todo. El club no tiene que incurrir en ningún gasto”, agregó el timonel de la ANFP.

Respecto a los estadios que ofrece la ANFP para esta final, mencionó: “A mí me pidieron dos alternativas. La primera opción fue el Estadio Elías Figueroa, y como segunda opción, el Estadio Nacional, porque me pidieron un recinto con mayor capacidad”.

Por último, Pablo Milad abordó la posible fecha de este compromiso entre Santiago Wanderers y Real Madrid. “Inicialmente, el partido era en agosto, pero es muy probable que se posponga para septiembre u octubre, porque en agosto la categoría Sub 20 del Real Madrid va a estar de vacaciones”, concluyó.

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